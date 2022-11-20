Мир 20 ноября 2022, 02:41 США давлением заставят Польшу отправить войска на Украину — политолог Сыкульский Gazeta Wyborcza: США могут заставить Польшу отправить войска на Украину, если Киев ослабеет РИА «Новости»

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Американские власти могут давлением заставить Польшу отправить войска на Украину. Как сообщил политолог Лешек Сыкульский в Gazeta Wyborcza, такая вероятность существует при дальнейшем ослаблении Украины.

«Если Киев будет слабеть, США станут вынуждать польское правительство оказать Украине непосредственную поддержку», — сказал Сыкульский.

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По мнению эксперта, в Польше уже стартовала подготовка к участию в боевых действиях на Востоке. Свою точку зрения политолог объяснил принятыми в стране законодательными актами. В частности, недавно вступил в силу закон «О защите Отечества».

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«Он восстанавливает срочную военную службу, и, возможно, вводит обязательную военную службу для женщин», — отметил он.

Ранее стало известно, что Польша отказывается пускать Россию на осеннюю сессию ПА ОБСЕ из-за солидарности с Украиной.

В МИД РФ назвали это решение беспрецедентным и провокационным. Выпад против России, по мнению представителей министерства, является кульминацией всего «антипредседательства» Польши в этой организации.