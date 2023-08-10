Мир 10 августа 2023, 17:39 США дали украинцам все, о чем те просили для контрнаступления, — Белый дом Джон Кирби: ВСУ будет сложнее продолжать контрнаступление с началом осени Министерство обороны Украины

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Соединенные Штаты Америки предоставили украинцам все, что те просили для контрнаступления. Однако операция идет медленно, а к осени все станет еще хуже. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби, сообщило РИА «Новости».

«В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского „списка покупок“. Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили», — сказал Кирби.

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Он отметил, что небольшой прогресс в наступлении Украины есть, но время не на стороне ВСУ. Когда похолодает, украинским боевикам будет сложнее.

Белый дом продолжит помогать киевскому режиму, заверил Кирби. Власти планируют выделить еще один пакет помощи Украине.

Однако ВСУ за время контрнаступления не смогли дойти даже до первой линии обороны на Запорожском фронте. Украинская армия несет огромные потери, а в стране почти не осталось мужчин, которые могут вести боевые действия. Люди бегут за границу, потому что власти мобилизуют даже пожилых и больных.

Зарубежные СМИ писали, что безуспешное контрнаступление разрушило планы США и ЕС нанести поражение России. Неэффективность кампании вылилась в кризис.