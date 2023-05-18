Мир 18 мая 2023, 09:34 США дали Украине еще 5 месяцев для попытки переломить ситуацию в конфликте — FT FT: США считают, что следующие пять месяцев окажутся решающими для украинского конфликта Официальный сайт президента Украины

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Соединенные Штаты полагают, что предстоящие пять месяцев будут решающими для исхода украинского конфликта. Таким образом данное время станет последним шансом для киевского режима изменить ситуацию. Об этом написала газета Financial Times.

«Некоторые союзники, которые поддерживают регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах», — сказано в статье.

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Союзники украинской стороны опасаются, что уровень военной поддержки киевского режима скоро станет максимальным. Судя по предварительным договоренностям, ВСУ должно хватить военной техники и вооружения для боев в следующие пять месяцев. Один из американских чиновников предположил, что текущий уровень поддержки Украины не продержится больше одного года или двух лет.

Ранее военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик озвучил главный признак начала контрнаступления ВСУ. По его словам, об этом будет говорить множество западной бронетехники в одной из зон сражения.