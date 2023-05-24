24 мая 2023, 19:47
США дали понять Украине, что против применения американского оружия при атаках на Россию
Кирби: США дают понять Украине, что против использования ВСУ американского оружия в России
США дают понять властям Украины, что не поддерживают применение ВСУ американского оружия для атак внутри России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал нападение украинской ДРГ в Белгородской области, сообщил ТАСС.
«Мы чертовски ясно даем понять, что не поддерживаем применение техники американского производства для атак внутри России. И мы ясно даем это понять в том числе [в диалоге] с украинцами», — подчеркнул представитель Белого дома.
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Кирби добавил, что США изучат данные, которые свидетельствуют о том, что ВСУ применяли американскую военную технику при проникновении диверсантов в Белгородскую область.
Атака ДРГ произошла 22 мая на территории Грайворонского округа. В регионе ввели режим КТО. Российские военные заблокировали и разгромили формирование противника. По данным Минобороны, в ходе контртеррористической операции уничтожили более 70 украинских диверсантов.
США
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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