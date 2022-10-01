США дали обещание «агрессивно» наказывать помогающих России из третьих стран | 360°

Мир 01 октября 2022, 03:53 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США дали обещание «агрессивно» наказывать помогающих России из третьих стран Минфин США: Штаты будут «агрессивно» наказывать тех, кто помогает России из третьих стран Pxhere.com

Читать 360tv в

Минфин США пообещал «агрессивно» наказывать тех, кто помогает находящимся под санкциями россиянам и организациям России из третьих стран. Речь идет, в частности, о физических и юридических лицах.

Об этом сказано в сообщении на сайте американского ведомства.

Реклама

Под помощью россиянам и российским организациям подразумевается «существенная поддержка», как финансовая и материальная, так и технологическая. Власти США особенное внимание обратят на «организации и индивиды в юрисдикциях за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконной попытке России аннексировать суверенную территорию Украины».

Реклама

Как пояснили в минфине США, под санкции может попасть, к примеру, иностранный политик, который поддерживает проведенные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы о вхождении в состав России.

Под санкции структуры из третьих стран могут попасть после «существенных сделок» по оказанию материальной поддержки оборонно-промышленному сектору и вооруженным силам России.

0 0 0 0 0 0