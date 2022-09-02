Мир 02 сентября 2022, 00:25 Поделиться Telegram

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Viber Белый дом отказался уточнить, возможна ли отмена эмбарго на нефть из России Pxhere.com

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В администрации американского президента Джо Байдена не стали уточнять, возможна ли отмена эмбарго на импорт нефти из России, если министры финансов стран «Группы семи» (G7) согласуют потолок цен на российскую нефть.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов сказала, что не собирается предвосхищать встречу, которая состоится завтра, сообщил ТАСС.

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США, как отмечается, будут обсуждать на встрече G7 потолок цен на российскую нефть, несмотря на предупреждение Москвы о недопустимости вмешательства в механизмы рынка, отметили «Известия».

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Накануне Жан-Пьер заявила, что министры финансов стран «Большой семерки» 2 сентября обсудят предельный уровень цен на нефть из России. Его предложила администрация главы Белого дома.

Введение потолка цен на российское топливо Вашингтон назвал самым эффективным способом ограничения доходов Москвы от экспорта энергоресурсов, добавила официальный представитель Белого дома.

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