Все новости

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Реклама

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Спецоперация

04 сентября 2022, 05:38

Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 05:19

Германии предрекли массовые протесты осенью

Мир

02 сентября 2022, 00:25

Белый дом отказался уточнить, возможна ли отмена эмбарго на нефть из России

Читать 360tv в

В администрации американского президента Джо Байдена не стали уточнять, возможна ли отмена эмбарго на импорт нефти из России, если министры финансов стран «Группы семи» (G7) согласуют потолок цен на российскую нефть.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов сказала, что не собирается предвосхищать встречу, которая состоится завтра, сообщил ТАСС.

Реклама

США, как отмечается, будут обсуждать на встрече G7 потолок цен на российскую нефть, несмотря на предупреждение Москвы о недопустимости вмешательства в механизмы рынка, отметили «Известия».

Реклама

Накануне Жан-Пьер заявила, что министры финансов стран «Большой семерки» 2 сентября обсудят предельный уровень цен на нефть из России. Его предложила администрация главы Белого дома.

Введение потолка цен на российское топливо Вашингтон назвал самым эффективным способом ограничения доходов Москвы от экспорта энергоресурсов, добавила официальный представитель Белого дома.

США

Белый дом в США

Нефть

Россия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама