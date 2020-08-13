США будут развивать работу сети своих культурных центров в Казахстане
Согласно соответствующему документу, на реализацию инициативы ведомство намерено выделить до 30 грантов размером от 2,5 тысячи долларов до 50 тысяч долларов, пишет сайт RT.
«Отдел по связям с общественностью посольства США в Нур-Султане принимает предложения от казахстанских и американских некоммерческих и негосударственных организаций, поддерживающих разработку и реализацию стратегических программ в „Американских уголках“ на территории Казахстана», — уточняется в тексте.
Подрядчики поучаствуют в разработке образовательных программ по предложенным Штатами темам. В их числе экономика и предпринимательство, а также медиаграмотность и культурное наследие.
Планы могут быть реализованы в одном из девяти американских центров, которые находятся в том числе в Нур-Султане, Костанае и Чимкенте. Подать запрос на участие могут образовательные учреждения, зарегистрированные в США или Казахстане.