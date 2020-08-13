США будут развивать работу сети своих культурных центров в Казахстане

Власти США собираются развивать работу сети своих культурных центров в Казахстане. Американский Госдеп планирует профинансировать программу развития «Американских уголков».

Согласно соответствующему документу, на реализацию инициативы ведомство намерено выделить до 30 грантов размером от 2,5 тысячи долларов до 50 тысяч долларов, пишет сайт RT.

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Нур-Султане принимает предложения от казахстанских и американских некоммерческих и негосударственных организаций, поддерживающих разработку и реализацию стратегических программ в „Американских уголках“ на территории Казахстана», — уточняется в тексте.

Подрядчики поучаствуют в разработке образовательных программ по предложенным Штатами темам. В их числе экономика и предпринимательство, а также медиаграмотность и культурное наследие.

Планы могут быть реализованы в одном из девяти американских центров, которые находятся в том числе в Нур-Султане, Костанае и Чимкенте. Подать запрос на участие могут образовательные учреждения, зарегистрированные в США или Казахстане.