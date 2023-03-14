Мир 14 марта 2023, 04:43 США больше не смогут печатать доллары из-за России — СМИ NYP: санкции против России ставят доллар под угрозу и подводят США к долговому кризису Pxhere

Читать 360tv в

Санкции против России приводят к отказу многих стран от доллара. Это лишает США способности проецировать свою силу на международной арене. Такого мнения придерживается обозреватель The New York Post Джей Ньюман.

«Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене. Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары», — указал обозреватель в своем материале.

Реклама

Выше 100 стран не поддержали меры против России со стороны Запада. Это повлекло за собой возникновение экономических коалиций, которые используют другие валюты для реализации товаров, отметил Ньюман. Западные аналитики до этого говорили об отсутствии альтернативы доллару, добавил обозреватель, но это мнение оказалось иллюзорным.

Реклама

Торговые отношения между государствами, которые используют национальные валюты, приводят к снижению спроса на доллар. Это влечет за собой и снижение его стоимости. В итоге, по словам журналиста, последует постепенное повышение цен.

США из-за падения доллара потеряют свой вес на международной арене, считает Ньюман. Кроме того, по его мнению, страна также подвергнется риску попасть в «долговую яму». Чтобы избежать этого, Штаты могут уменьшить количество стратегических противников и «раз и навсегда навести порядок в собственной экономике».

Американский политолог Джон Вароли считает, что существующую сейчас в США финансовую систему ждет неизбежный крах. Администрация президента США Джо Байдена пытается предотвратить панику и старается убедить жителей страны в том, что «кусок бумаги, называемый долларом, чего-то стоит».