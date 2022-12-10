Мир 10 декабря 2022, 02:30 США больше не будут запрещать Украине наносить удары по России — СМИ The Times: США больше не будут запрещать Украине наносить удары по целям внутри России РИА «Новости»

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Соединенные Штаты перестали настаивать на том, чтобы Вооруженные силы Украины не обстреливали российские территории. В Вашингтоне все меньше боятся эскалации со стороны Москвы, написала британская газета The Times со ссылкой на источники.

Издание сообщило, что США не могут указывать Украине, как применять переданное ей оружие.

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«Когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам проведения боевых действий и соблюдали Женевские конвенции», — сообщил источник в американском оборонном ведомстве.

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Однако со стороны США это является единственным ограничением. Это говорит о том, что Украина не должна наносить удары по российским семьям или пытаться ликвидировать конкретных людей в стране.

«Нам известно, что Украина соблюдает данные условия», — отметил собеседник газеты.

Он напомнил, что политика США всегда выстраивалась на том, что американские вооружения отправят на Украину при условии, что она не будет их использовать для атак по российской территории.

Ранее государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты хотят вернуть Украине земли, которые она потеряла после 24 февраля.