Мир 22 мая 2023, 23:22 США бездоказательно обвинили «Вагнер» в намерении закупить оружие через Мали Pxhere

Читать 360tv в

Госдеп США бездоказательно обвинил группу «Вагнер» в намерениях закупить вооружение через Мали для использования в зоне спецоперации. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова привело РИА «Новости».

В ходе брифинга представителя американского госдепа попросили прокомментировать «появившиеся на прошлой неделе сообщения о попытках группы „Вагнер“ осуществить закупки вооружения в африканских странах».

Реклама

«Мы полагаем, что группа „Вагнер“ пытается закупить военное оборудование для использования на Украине через третьи страны или те страны, где она также действует. Нам сообщили, что <…> группа пытается сделать это через Мали», — заявил Миллер.

Также он добавил, что нет никаких подтверждений тому, что подобную сделку заключили или же имели место реальные поставки. Миллер отметил, что в Госдепе США «пристально следят за ситуацией».

Ранее газета The Times со ссылкой на источники сообщила о том, что британские власти могут признать частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией. Однако МВД Великобритании не нашло признаков деятельности ЧВК в стране. Компанию заподозрили в помощи по обходу санкций, введенных против России.