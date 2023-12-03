Мир 03 декабря 2023, 08:31 США, Австралия и Британия внедрят технологии ИИ для отслеживания китайских подлодок Страны AUKUS решили использовать ИИ для отслеживания подлодок Xinhua/globallookpress

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Входящие в AUKUS государства будут использовать алгоритмы искусственного интеллекта при обработке большого массива данных. Об этом заявили министры обороны Австралии, Великобритании и США, сообщил сайт Пентагона.

«Партнеры по программе AUKUS <…> развернут общие передовые алгоритмы искусственного интеллекта на нескольких системах <…> для обработки данных с гидроакустических буев каждой страны», — отметили в документе.

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Совместные разработки задействуют для повышения «возможности в области противолодочной борьбы». Страны объединения также планируют использовать технологии ИИ для разведки, точного наведения на цель и защиты войск. Новые разработки интегрируют в национальные программы уже в 2024 году.

Ранее представитель российской миссии при ООН Геннадий Гатилов предположил, что США попытаются консолидировать AUKUS для противостояния с России и Китаю. По его мнению, к объединению могут примкнуть и другие страны, например, Япония.