Мир 26 декабря 2023, 07:22 США атаковали объекты группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке Maj. Charlie Dietz/Planetpix/globallookpress

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Вооруженные силы Соединенных Штатов ударили по трем объектам группировки «Катаиб Хезболла» и связанных с ней группировок в Ираке в ответ на «серию нападений» на американских военных в Сирии и Ираке. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, опубликованного на сайте Пентагона.

«По указанию президента [Джо] Байдена вооруженные силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, используемым „Катаиб Хезболла“ и связанными с ней группировками в Ираке. Эти высокоточные удары являются ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии», — указывается в сообщении.

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По информации Пентагона, в результате атаки на авиабазу в Эрбиле в Иракском Курдистане пострадали трое военнослужащих США, один из которых оказался в критическом состоянии. Остин отметил, что молится за раненых, и добавил, что американские власти «без колебаний» предпримут необходимые действия по защите своей страны, войск и интересов и «полны решимости» для этого.