23 февраля 2023, 14:37
США анонсировали выделение Украине 10 миллиардов долларов
Глава Минфина Йеллен: США выделят Украине 10 миллиардов долларов экономической поддержки
В ближайшие месяцы США выделят Украине очередной пакет экономической поддержки, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. По ее словам, Штаты и их союзники гордятся тем, что оказывают помощь украинским властям.
Глава Минфина США напомнила, что страна выделила Украине уже более 46 миллиардов долларов в сфере экономики, безопасности и гуманитарной помощи. Йеллен добавила, что Штаты помогают украинским властям и в военном плане, поставляя для нужд ВСУ «оборонительные вооружения».
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«В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить Украине дополнительную экономическую поддержку в размере около 10 миллиардов долларов», — отметила Джанет Йеллен.
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Глава министерства финансов напомнила слова президента Джо Байдена, который обещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Йеллен добавила, что теперь Штаты ожидают, что к широкой поддержке украинских властей подключится и МВФ.
В Совете нацбезопасности США заявили, что страна оказала достаточную помощь Украине. Пожелавший остаться анонимным американский чиновник добавил, что руководство страны уже предупредили, что поддержку не могут оказывать бесконечно.
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