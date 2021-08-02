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    02 августа 2021, 22:20

    США анонсировали введение пошлин на поставки стальных труб из России

    Анатолий Минкин

    Пошлины на поставку труб из углеродистой и легированной стали введут США для российских, украинских и южнокорейских предприятий. Об этом говорится в специальном отчете Комиссии по международной торговле.

    США анонсировали введение пошлин на поставки стальных труб из России

    Согласно данным ведомства, зарубежные предприятия продают товары ниже рыночной цены, компенсируя разницу поставками из бюджетов государства. В результате проигрывают промышленные предприятия США, которые не могут конкурировать с ценами импортеров.

    Для решения этого вопроса Комиссия приняла решение о введении антидемпинговых пошлин в отношении поставщиков стальных труб. Это означает, что при поставках в США зарубежным предприятиям для выхода на рынок придется внести дополнительные деньги помимо оплаты таможенной и ввозной пошлин.

    Окончательное решение о защите внутреннего рынка Комиссия опубликует 7 сентября 2021 года. Согласно данным предварительного отчета с требованием на недобросовестную конкуренцию иностранных производителей обратились пять американских заводов по изготовлению стальных труб.