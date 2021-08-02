США анонсировали введение пошлин на поставки стальных труб из России

Пошлины на поставку труб из углеродистой и легированной стали введут США для российских, украинских и южнокорейских предприятий. Об этом говорится в специальном отчете Комиссии по международной торговле.

Согласно данным ведомства, зарубежные предприятия продают товары ниже рыночной цены, компенсируя разницу поставками из бюджетов государства. В результате проигрывают промышленные предприятия США, которые не могут конкурировать с ценами импортеров.

Для решения этого вопроса Комиссия приняла решение о введении антидемпинговых пошлин в отношении поставщиков стальных труб. Это означает, что при поставках в США зарубежным предприятиям для выхода на рынок придется внести дополнительные деньги помимо оплаты таможенной и ввозной пошлин.

Окончательное решение о защите внутреннего рынка Комиссия опубликует 7 сентября 2021 года. Согласно данным предварительного отчета с требованием на недобросовестную конкуренцию иностранных производителей обратились пять американских заводов по изготовлению стальных труб.