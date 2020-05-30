США анонсировали санкции против Китая из-за Гонконга

«США также предпримут необходимые шаги с тем, чтобы подвергнуть санкциям чиновников КНР и Гонконга, которые напрямую или косвенно вовлечены в нарушение автономии Гонконга», — отметил американский лидер во время своего выступления в Белом доме.

«Наши действия будут сильными и значительными», — добавил он.

В распространенном заявлении Белого дома говорится, въезд на территорию США закрыли для аспирантов и докторов наук из Китая, так как они могут украсть интеллектуальную собственность.

Ранее правительство КНР приняло резолюцию о законопроекте «О национальной безопасности» для Гонконга. Он предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Сам закон о национальной безопасности должны были разработать власти Гонконга, но они этого не сделали.

Это снова вызвало широкие протесты в автономном регионе Гонконг, сотни человек были арестованы. Свое недовольство выразили и США. Накануне большинство депутатов Всекитайского собрания одобрили резолюцию.