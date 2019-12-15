  • США анонсировали ракету PrSM. Она «сможет преодолеть» средства российской ПВО

    15 декабря 2019, 07:16

    Андрей Иванов

    Корпорация Lockheed Martin приступила к разработке ракеты Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля», которая сможет преодолеть средства российской противовоздушной обороны. Об этом сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на американского генерала Джона Рафферти.
    США анонсировали ракету PrSM. Она «сможет преодолеть» средства российской ПВО

    «Технология (PrSM — прим. ред.) прежде всего нацелена на российские средства ПВО. В Тихом океане основной целью станут китайские военные корабли», — приводит издание слова Рафферти. Генерал заявил, что новое оружие в будущем заменит тактическую ракетную систему ATACMS. Сама PrSM будет меньше своей предшественницы. Это позволит разместить в пусковых установках большее число ракет. Дальность ее полета составит 500 километров.

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    Рафферти сообщил, что ракета поступит на вооружение уже в 2023 году — на четыре года раньше, чем планировалось.В 2025 году PrSM модернизируют — оснастят функцией отслеживания и уничтожения двигающихся целей в зависимости от их радиоизлучения. Военные США уже провели первые испытания прототипа PrSM на полигоне в Нью-Мексико 10 декабря. Ракета пролетела 240 километров и поразила цель.