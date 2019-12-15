США анонсировали ракету PrSM. Она «сможет преодолеть» средства российской ПВО

«Технология (PrSM — прим. ред.) прежде всего нацелена на российские средства ПВО. В Тихом океане основной целью станут китайские военные корабли», — приводит издание слова Рафферти. Генерал заявил, что новое оружие в будущем заменит тактическую ракетную систему ATACMS. Сама PrSM будет меньше своей предшественницы. Это позволит разместить в пусковых установках большее число ракет. Дальность ее полета составит 500 километров.

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Рафферти сообщил, что ракета поступит на вооружение уже в 2023 году — на четыре года раньше, чем планировалось.В 2025 году PrSM модернизируют — оснастят функцией отслеживания и уничтожения двигающихся целей в зависимости от их радиоизлучения. Военные США уже провели первые испытания прототипа PrSM на полигоне в Нью-Мексико 10 декабря. Ракета пролетела 240 километров и поразила цель.