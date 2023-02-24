Мир 24 февраля 2023, 13:41 США анонсировали повышение пошлин на ввоз российских металлов и химпродукции Белый дом: Байден повысит тарифы на ввоз в США металлов и минералов из России piqsels

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Президент США Джо Байден подпишет указ о повышении таможенных пошли на ввоз в страну российских металлов, минералов и ряда химических изделий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Сегодня президент подпишет указ о повышении тарифов на некоторые российские товары, импортируемые в США, опираясь на предыдущие попытки лишить Россию привилегий в международной торговле», — говорится в сообшении.

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В Белом доме указали, что подписание соответствующего указа приведет к повышению тарифов на более чем 100 видов российской продукции на сумму примерно 2,8 миллиарда долларов.

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В американской администрации ожидают, что такие меры также значительно повысят затраты на выплавленный или отлитый в России алюминий.

В Белом доме добавили, что страны G7 намерены держать российские суверенные активы замороженными до разрешения украинского конфликта.

Ранее стало известно, что на российский алюминий США намерены ввести пошлину в 200%. Как сообщало агентство Bloomberg, такие тарифы положат конец импорту металла из России в США.