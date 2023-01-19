Важное 19 января 2023, 18:48 США анонсировали передачу арестованных активов России в пользу Украины Минюст США объявил о начале работы по передаче арестованных активов России Украине РИА «Новости»

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Власти США готовы передать часть конфискованных активов России в пользу Украины. С таким заявлением выступил руководитель рабочей группы американского Минюста по поиску и аресту подпадающих под санкции российских средств Эндрю Адамс.

«В будущем мы нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины», — привел слова представителя Минюста США ТАСС.

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Адамс подчеркнул, что это новый виток развития событий в области ареста российских активов.

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Власти США заморозили и конфисковали средства и имущество российских бизнесменов попавших под санкции. Советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что средствам найдут лучшее применение. Он также не исключил, что под арест могут попасть здания российского посольства и дипломатических миссий.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что своим решением США окончательно подорвали доверие к себе как в среде мирового бизнеса, так и среди других стран, показав неумение договариваться.

Дипломат подчеркнул, что считает аресты имущества и заморозки банковских счетов российских предпринимателей банальным воровством. Он не исключил, что США могут пойти еще на более радикальные шаги против простых россиян, хранящих средства в американских кредитных учреждениях.