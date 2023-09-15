Мир 15 сентября 2023, 23:53 США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине США с 18 по 24 сентября объявят о предоставлении Киеву нового пакета вооружений Pxhere

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США на следующей неделе намерены объявить о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге отметил, что Вашингтон постоянно готовит новые пакеты военной помощи Украине, указал ТАСС.

Салливан отметил, что о выделении очередных траншей Киеву власти США уведомляют каждые несколько недель.

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«Полагаю, что объявление о выделении дополнительных ресурсов и вооружений для Украины <…> можно ожидать на следующей неделе», — указал Салливан.

Ранее Салливан сообщил, что президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне в четверг, 21 сентября. Как указал американский чиновник, встреча состоится в Белом доме.

Американский журналист Франклин Фоер ранее в своей книге написал, что первая встреча Байдена и Зеленского разозлила президента США. По словам обозревателя, переговоры политиков в сентябре 2021 года закончились скандалом. Глава Белого дома ожидал от украинского президента благодарности за поддержку США, но вместо этого получил целый список требований.