20 марта 2023, 20:38
США анонсировали новый пакет помощи Украине на 350 млн долларов
Блинкен: США выделили 350 миллионов долларов на новый пакет военной помощи Украине
Власти США выделили новый пакет военной помощи Украине. Об этом рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Его процитировали на сайте американского правительства.
«Сегодня я авторизую 34-е выделение оружия и снаряжения США Украине», — сказал он.
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По словам Блинкена, очередной транш оценивается в 350 миллионов долларов.
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В анонсированный им пакет помощи войдут боеприпасы для РЗСО HIMARS и для БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, речные лодки и другое снаряжение. Сроки этой поставки Блинкен не указал.
Еще в конце февраля текущего года представители МИД России вызвали посла США Линн Трейси. На встрече ей вручили ноту протеста. Таким образом представители РФ обозначили официальную позицию своей страны: Россия недовольна поставками оружия на баланс ВСУ со стороны Соединенных Штатов.
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