Мир 20 марта 2023, 20:38 США анонсировали новый пакет помощи Украине на 350 млн долларов Блинкен: США выделили 350 миллионов долларов на новый пакет военной помощи Украине РИА «Новости»

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Власти США выделили новый пакет военной помощи Украине. Об этом рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Его процитировали на сайте американского правительства.

«Сегодня я авторизую 34-е выделение оружия и снаряжения США Украине», — сказал он.

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По словам Блинкена, очередной транш оценивается в 350 миллионов долларов.

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В анонсированный им пакет помощи войдут боеприпасы для РЗСО HIMARS и для БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, речные лодки и другое снаряжение. Сроки этой поставки Блинкен не указал.

Еще в конце февраля текущего года представители МИД России вызвали посла США Линн Трейси. На встрече ей вручили ноту протеста. Таким образом представители РФ обозначили официальную позицию своей страны: Россия недовольна поставками оружия на баланс ВСУ со стороны Соединенных Штатов.