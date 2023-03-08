Мир 08 марта 2023, 05:48 США 6 лет будут восполнять запасы переданного Украине оружия — СМИ American Conservative: около 6 лет уйдет на восполнение запасов оружия, переданного Киеву Википедия

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Около шести лет уйдет у оборонной промышленности США для восстановления запасов оружия, переданного Украине, подсчитало издание The American Conservative. Штаты поставили Киеву треть запасов противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger, отметил автор публикации.

«Если бы вся помощь Украине закончилась завтра, то США потребовалось бы чуть менее шести лет, чтобы произвести достаточно 155-миллиметровых снарядов для восстановления американских запасов», — пишет издание.

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США планируют нарастить производство снарядов с 20 тысяч до 90 тысяч в месяц в 2025 году. Но даже при таких объемах оборонному комплексу потребуется около года, чтобы довести запасы до уровня начала СВО. И это при условии, что США прекратят поставку 155-миллиметровых снарядов на Украину, отметил автор материала.

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США производят в месяц около 400 единиц комплексов Javelin, при этом на Украину поставили 8,5 тысячи штук. Восполнить запасы Stinger будет еще сложнее, производственные мощности находятся в плохом состоянии, указал обозреватель издания.