США повысили готовность Вооруженных сил в Европе до второго уровня | 360°

Мир 08 октября 2022, 01:07 Поделиться Telegram

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Viber США повысили готовность Вооруженных сил в Европе до второго уровня «Военное дело»: США повысили готовность Вооруженных сил в Европе до второго уровня YouTube

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Американские власти повысили DEFCON EU (шкала готовности Вооруженных сил США) в Европе до второго уровня. Аналогичный уровень объявляли во время Карибского кризиса в 1962 году и в 1991 году при проведении спецоперации «Буря в пустыне» в Персидском заливе, сообщил портал «Военное дело».

Следующий уровень — DEFCON 1 означает максимальную боевую готовность. В Индо-Тихоокеанском регионе готовность Вооруженных сил США находится на третьем уровне.

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