США повысили готовность Вооруженных сил в Европе до второго уровня | 360°

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США повысили готовность Вооруженных сил в Европе до второго уровня

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08 октября 2022, 01:07

США повысили готовность Вооруженных сил в Европе до второго уровня

«Военное дело»: США повысили готовность Вооруженных сил в Европе до второго уровня

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Американские власти повысили DEFCON EU (шкала готовности Вооруженных сил США) в Европе до второго уровня. Аналогичный уровень объявляли во время Карибского кризиса в 1962 году и в 1991 году при проведении спецоперации «Буря в пустыне» в Персидском заливе, сообщил портал «Военное дело».

Следующий уровень  — DEFCON 1 означает максимальную боевую готовность. В Индо-Тихоокеанском регионе готовность Вооруженных сил США находится на третьем уровне.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал руководство блока НАТО первыми нанести удары по России. При этом на Западе не одобрили заявления украинского лидера, после чего он поспешил объяснить свои слова. Зеленский утверждает, что имел в виду не применение ядерного оружия, а жесткие санкции в отношении Москвы.

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Ранее бывший депутат Рады Илья Кива негативно высказался о политике руководства Украины. По его мнению, отказ Зеленского от переговоров с Владимиром Путиным, а также нежелание разрешить кризис мирным путем обрекли на смерть украинский народ.

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