Минфин США отказался возобновлять закупку нефти в России | 360°

Мир 10 сентября 2022, 01:37 Поделиться Telegram

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Viber Минфин США отказался возобновлять закупку нефти в России Минфин США: запрет на закупку российской нефти останется в силе РИА «Новости»

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Вашингтон не планирует возобновлять импорт российской нефти после введения на нее ценового потолка, сообщили в Минфине США. Об этом написало РИА «Новости».

Администрация президента Джо Байдена опубликовала материалы в преддверии имплементации инициативы. США ввели запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из России, но не запрещают другим странам закупать энергоресурсы у Москвы.

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