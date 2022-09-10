Минфин США отказался возобновлять закупку нефти в России | 360°

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Минфин США отказался возобновлять закупку нефти в России

Минфин США: запрет на закупку российской нефти останется в силе

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Вашингтон не планирует возобновлять импорт российской нефти после введения на нее ценового потолка, сообщили в Минфине США. Об этом написало РИА «Новости».

Администрация президента Джо Байдена опубликовала материалы в преддверии имплементации инициативы. США ввели запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из России, но не запрещают другим странам закупать энергоресурсы у Москвы.

«Этот запрет останется в силе», — говорится в документе.

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Западные страны распространили санкции на Россию после начала спецоперации ВС РФ по денацификации Украины. Однако такой шаг сыграл злую шутку с теми, кто ввел экономические ограничения. В США начался резкий рост инфляции.

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В Японии посмеялись над Западом, который фактически обескровил собственную экономику. Читатели Yahoo News Japan заметили, что «это еще не пришла зима», в холодное время года ситуация в США и Европе будет критической.

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