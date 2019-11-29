Срыв доклада России в ООН украинцами попал на видео

Украинская делегация пыталась сорвать доклад депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Ситуация произошла на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве и попала на видео.

Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, что на словах Бальбека о Крыме, представители Украины начинают стучать папками по столу. Затем кто-то пытался кричать и даже начать потасовку. Делегацию пытался призвать к порядку секретарь и председатель форума, но украинцы направили протест. В итоге Бальбека лишили права слова.

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Российский депутат назвал ситуацию «варварской выходкой». Он отметил, что украинская сторона таким образом показала, что относится к демократическим ценностям с «дикостью и презрением».

Форум по вопросам меньшинств стартовал в Женеве 28 ноября и продлится до 30 числа. Сессия проходит под эгидой Совета ООН по правам человека.