Мир 07 августа 2023, 02:36 Сроки завершения контрнаступления ВСУ раскрыли на Западе Бывший экономист МВФ Ву: контрнаступления ВСУ завершится в ближайшие недели Официальный сайт Президента Украины

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Российская армия демонстрирует «впечатляющие» результаты в зоне конфликта, в ближайшие недели контрнаступление ВСУ завершится. Таким прогнозом бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву поделился в подкасте RT Going Underground.

«Русские сейчас используют оружие, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее», — сказал он.

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По словам эксперта, в ближайшие несколько недель контрнаступление ВСУ полностью «исчерпает себя». Ву также отметил, что российские военные учитывают прошлые ошибки и учатся на них. А технологическое развитие буквально похоже на «революцию», происходящую каждые несколько месяцев, резюмировал аналитик.

Ранее журналист британской газеты Express Том Уотлинг заявил, что украинские войска начали подготовку к третьей фазе контрнаступления, достигшего наивысшей возможной точки.