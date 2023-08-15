Мир 15 августа 2023, 22:18 Сроки завершения конфликта назвали на Украине Вице-премьер Украины Верещук: конфликт с Россией продлится еще несколько лет РИА «Новости»

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что жителям страны не стоит ждать скорого окончания конфликта. Боевые действия могут продлиться еще несколько лет. Слова чиновницы привело местное издание «Страна.ua».

«Сколько еще будут продолжаться боевые действия? Следует быть честными. Путь будет долгим и трудным. „Две-три недели“, „до конца года“, „следующей весной“ — все это неправда», — заявила Верещук.

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По словам чиновницы, граждане Украины должны настроиться на длительную и тяжелую борьбу.

Ранее появилась информация о возможной отставке главы украинского Минобороны Алексея Резникова. По данным СМИ, на фоне коррупционных скандалов и провала по ряду направлений закупок такая отставка вполне вероятна.

При этом Запад предлагает украинским властям сделать женщину главой военного ведомства. Среди кандидаток — как раз сегодняшний вице-премьер Ирина Верещук.