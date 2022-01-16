Газопровод «Северный поток — 2» запустят в 2022 году, выразил уверенность директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

«Я уверен, что „Северный поток — 2“ запустят, и я уверен, что это произойдет в течение этого года», — сказал Келер.

По его прогнозу, начало поставок по «Северному потоку — 2» поспособствует стабилизации цен на рынке энергоносителей, постоянные колебания которых отмечались в последнее время.

«Европейские партнеры, которые вместе с „Газпромом“ участвовали в „Северном потоке — 2“, очень заинтересованы в долгосрочных отношениях с крупнейшим поставщиком газа в Европу», — добавил он.

Келер отметил, что «Газпрому» невыгодны очень высокие цены на голубое топливо, так как они ведут к снижению уровня потребления. Также он указал, что при запуске «Северного потока — 2» также нужно обеспечить стабильную ситуацию на всех участках рынка.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко ранее завил, что Германия не имеет права на экономическую выгоду от поставок по «Северному потоку — 2».