Главы стран НАТО на предстоящем саммите в Брюсселе не будут обсуждать ни сроки, ни перспективы вступления Украины в альянс. Лидеры государств лишь подтвердят потенциальную возможность присоединения страны к военно-политическому блоку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в представительстве при НАТО одной из стран Европы.

«Вопрос о ПДЧ (план действия по членству в НАТО — прим. ред.) для Украины не входит в программу саммита. Лидеры альянса подтвердят, что решения саммита в Бухаресте [2008 года] остаются в силе, а также приверженность НАТО политике открытых дверей и наличие у Украины и Грузии североатлантической перспективы. Конкретные сроки вступления будут зависеть от соответствия этих стран всем критериям НАТО», — приводит агентство слова собеседника.

Источник добавил, что для вступления в альянс Украина должна решить свои вопросы с Россией, «поскольку в противном случае ее вступление поставило бы НАТО на грань военного конфликта с РФ, по сути — мировой войны».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что присоединение Украины к блоку — это единственный способ прекратить войну в Донбассе для руководства страны.

Очередной саммит Североатлантического альянса пройдет 14 июня. В этом мероприятии впервые примет участие президент Соединенных Штатов Джо Байден. Саммит продлится всего один день.