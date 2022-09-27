Сроки восстановления «Северного потока» невозможно оценить — Nord Stream AG | 360°

Мир 27 сентября 2022, 23:04 Поделиться Telegram

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Viber Сроки восстановления «Северного потока» невозможно оценить — Nord Stream AG Nord Stream AG: точки повреждения «Северного потока» обнаружили в шведской и датской ИЭЗ РИА «Новости»

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Невозможно оценить сроки восстановления работоспособности газопровода «Северный поток». С таким заявлением выступил оператор проекта Nord Stream AG.

По словам компании, для оценки ущерба задействовали все необходимые ресурсы. Работу проводят в сотрудничестве с местными властями. При этом сейчас невозможно назвать сроки возобновления подачи газа.

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«Зафиксированное вчера в результате утечки газа резкое падение давления на обеих нитках газопровода „Северный поток“ позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями», — привел сообщение оператора ТАСС.

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Специалисты нашли местоположения двух предполагаемых повреждений. Эти участки находятся к северо-востоку от острова Борнхольм. Они располагаются в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Дании и Швеции.

Ранее на обеих нитках «Северного потока» произошло резкое падение давления. Как заявили в Nord Stream AG, разрушения носят беспрецедентный характер и не могут быть случайностью. Власти Германии допустили, что причиной падения давления могла стать диверсия.

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