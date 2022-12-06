Мир 06 декабря 2022, 10:02 Сроки восстановления электроснабжения назвали на Украине «Укрэнерго»: на восстановление производства электроэнергии в стране потребуется 1-2 дня РИА «Новости»

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Восстановить электроснабжение на Украине после ударов по объектам энергетической инфраструктуры можно будет за один-два дня. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

«Дефицит в энергосистеме будет сегодня-завтра, пока некоторые энергоблоки, которые сегодня аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощность», — сказал Кудрицкий.

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По его словам через день-два ожидается стабилизация ситуации с энергоснабжением. Он назвал регионы, которые пострадали больше других. В их число вошла и Одесская область.

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В понедельник, 5 декабря, отключения света и воды начались на Украине после воздушной тревоги. О разрушении объектов энергетической инфраструктуры заявил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. В Одессе обесточили насосные станции и резервные линии.