Мир 18 августа 2023, 13:48 Сроки поставки F-16 Украине назвали в Нидерландах NL Times: истребители F-16 поставят Украине не раньше лета 2024 года U.S. Department of Defense

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Украина получит американские истребители F-16 не раньше, чем через год. Об этом сообщила газета The Netherlands Times со ссылкой на свои источники.

США одобрили план Нидерландов и Дании по отправке F-16 на Украину после окончания подготовки пилотов ВСУ. Первые украинские летчики завершат обучение только летом 2024 года, указали авторы NL Times.

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«Может пройти еще год, прежде чем F-16 действительно поступят в страну», — отметили журналисты.

Нидерланды и Дания согласились предоставить истребители по просьбе Украины, но не могли сделать этого без разрешения США, поскольку самолеты американского производства.

Кроме того, до начала подготовки пилотов командующий Вооруженными силами Нидерландов отмечал, что F-16 — сложная система, поэтому нужно время, чтобы научиться хорошо управлять истребителями, напомнила газета.

Политолог Петр Колчин заявил в разговоре с «360», что F-16 из Нидерландов и Дании не помогут ВСУ. По словам специалиста, эти две страны не обладают внушительным авиапарком и способны оказать Украине лишь минимальную поддержку.