Мир 13 ноября 2022, 11:19 Сроки отключения света в Киеве увеличат с наступлением холодов Глава ДТЭК Сахарук: продолжительность отключений света в Киеве увеличат из-за похолодания РИА «Новости»

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Частота и продолжительность отключений электричества в Киеве может увеличиться с наступлением холодов. Об этом сообщило украинское издание «Апостроф» со ссылкой на исполнительного директора энергохолдинга ДТЭК Дмитрия Сахарука.

«В зимний период вырастает уровень потребления населением энергии, что негативно будет сказываться на украинской энергосети», — сказал Сахарук.

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На длительность отключений электроэнергии повлияют неблагоприятные погодные условия, так как пропускная способность сетей невелика. В данном случае срабатывает прямая зависимость: снижение температуры воздуха на пять-семь градусов дает увеличение энергорасхода на 10%.

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Веерные отключения планировали ввести в семи областях Украины 12 ноября. Перебои с подачей электричества на Украине начались после ударов Вооруженных сил России по объектам инфраструктуры.