Сроки окончания пандемии назвали в Германии
Руководитель немецкого института имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль лишь к концу этого года. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Он уточнил, что для этого необходимо соблюдать меры профилактики, направленные на снижение контактов между людьми. Только так удастся улучшить ситуацию.
«Каждый хотел бы вернуться к прежней жизни с минимумом ограничений. Но для этого необходимо максимально сокращать количество инфицированных. Иного пути нет ни у кого», — уточнил Вилер.