Сроки окончания пандемии назвали в Германии

Он уточнил, что для этого необходимо соблюдать меры профилактики, направленные на снижение контактов между людьми. Только так удастся улучшить ситуацию.

«Каждый хотел бы вернуться к прежней жизни с минимумом ограничений. Но для этого необходимо максимально сокращать количество инфицированных. Иного пути нет ни у кого», — уточнил Вилер.