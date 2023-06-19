Мир 19 июня 2023, 09:05 Сроки нахождения российского ядерного оружия в Белоруссии прокомментировали в МИД МИД России: размещение ядерного оружия в Белоруссии не ограничили по времени РИА «Новости»

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Тактическое ядерное оружие России решили разместить в Белоруссии без указания конкретных сроков. Его увезут, если США и НАТО изменят геополитическуюю стратегию, сказал ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Что касается возможных временных рамок нахождения российского ТЯО на территории Белоруссии, то каких-либо ограничений на этот счет российско-белорусские договоренности не предполагают», — подтвердил он.

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По словам Алексея Полищука, решение разместить боеголовки приняли из-за агрессии Североатлантического альянса и проведения ядерных миссий, а поддержка киевского режима и нежелание учитывать требования России в области безопасности подтолкнули к нему.

Отказ США и НАТО от стремления подорвать безопасность и суверенитет России и Белоруссии, по его словам, гипотетически могли бы стать условием для возвращения оружия. Но перед этим американским военным предстоит вывести свое ядерное оружие на собственную территорию и ликвидировать его инфраструктуру в Европе.

В Белоруссии восстановили пять-шесть хранилищ ядерного оружия и планируют отремонтировать еще, заявил президент Александр Лукашенко. Его доставят на территорию республики в июне.