Сроки доставки онлайн-покупок из Китая в Россию выросли в два раза

Россияне резко увеличили покупки товаров из таких стран, как Китай, Белоруссия, Турция и Казахстан. Их количество в апреле 2022 года выросло в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но с ростом заказов увеличились и сроки их доставки — практически в два раза.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя в Ozon Global, из указанных стран россияне заказывали ноутбуки, комплектующие для компьютеров, одежду и даже строительные материалы.

Однако вместе с ростом заказов, почти в два раза выросло и время ожидания товара. Если раньше люди получали заказанный товар через 14–20 дней, то теперь им приходится ждать месяц, а в некоторых случаях еще больше. Проблемы с доставкой продукции фиксируют и перевозчики.

Покупки россиян, как отметили в компании «СДЭК», находятся в пути из США около полутора месяцев, а из Европы — две-три недели. При этом дольше всего свои заказы ожидают клиенты Aliexpress. В компании покупателей предупредили, что посылки будут доставлены почти через три месяца, а именно в течение 89 дней.

При этом Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) зафиксировала в первом квартале 2022 года резкий рост объемов продаж в отечественной онлайн-рознице. Как отметили в Ozon, в апреле продажи бытовой техники и электроники в натуральном выражении выросли в два раза по сравнению с апрелем 2021-го.