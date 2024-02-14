Мир 14 февраля 2024, 10:40 Сроки доставки натовских снарядов из Европы на Украину раскрыли в Эстонии МО Эстонии: доставка снарядов НАТО из Европы на Украину занимает не менее года U.S. Department of Defense

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На доставку снарядов натовского калибра 155 миллиметров из Европы на Украину тратится не менее года. Об этом сообщил канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салм, его процитировало издание Defense One.

«Если мы заключим контракт сегодня, тогда [на поставку] уйдет от 12 до 18 месяцев», — заявил представитель ведомства.

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Он также сообщил о трудностях с доставкой таких снарядов из государств, находящихся вне Евросоюза. Салм предположил, что причины сложностей заключаются в нехватке заказов из Европы и в нежелании третьих стран продавать боеприпасы.

В начале февраля украинские военнослужащие пожаловались на плохое качество техники, поставленной Западом. Один из солдат ВСУ сообщил, что иностранные партнеры предоставили Украине ненадежное вооружение и боеприпасы малой дальности.

По данным Bloomberg, президент Украины Владимир Зеленский запланировал поездку по Западной Европе, чтобы снова просить о военной помощи. Ожидается, что украинский лидер посетит Германию и Францию.