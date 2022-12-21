Мир 21 декабря 2022, 10:22 Сроки доставки грузов из Китая в Россию увеличились из-за дефицита мест на железнодорожных станциях Asia Import Group: срок доставки грузов из Китая в Россию пролонгировали РИА «Новости»

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Места для контейнеров в терминалах Московского железнодорожного узла забронировали до 20 января, поэтому сроки доставки грузов из КНР выросли в очередной раз. Об этом РИА «Новости» сообщили в логистической компании Asia Import Group.

«То есть грузы, которые сейчас планируют поставить в Россию в поездах, смогут прибыть минимум через месяц», — подчеркнули в компании.

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В Asia Import Group пояснили ситуацию с доставкой новогодних подарков. Если заказ отправили из Китая до 10 декабря, возможно, он успеет прибыть в Россию до праздников. Но товары, отправленные после 20 декабря, заказчики получат только через месяц.

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По данным логистических компаний, в конце осени стандартный срок доставки китайских товаров составлял 16–25 дней.

О риске не дождаться подарков из Китая к Новому году россиян предупредили еще в начале ноября. К празднику в КНР заказывали в первую очередь потребительскую электронику, парфюмерию и одежду.