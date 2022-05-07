Срок включения жителей Донбасса в программу переселения в РФ хотят сократить в 4 раза

Сократить с 60 календарных дней до 15 рабочих дней срок признания жителей Донецкой и Луганской народных республик участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, предложили в МВД РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве рассказали о том, что в настоящее время у них разработан проект постановления правительства страны по внесению изменений в правила выдачи свидетельства государственной программы для их распространения на соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Данное постановление предполагает установить оформление свидетельства участника госпрограммы территориальным органом МВД России в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента подачи заявления.

В настоящее время для всех категорий соотечественников действует срок оформления до 60 календарных дней.

По условиям программы участникам компенсируют расходы на переезд к будущему месту проживания и выплачивают подъемные. Помимо этого, людей освобождают от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров личного пользования, в том числе автомобилей.

Ранее в МВД сообщили, что за первые три месяца 2022 года в Россию по госпрограмме переселения соотечественников прибыли около 16 тысяч граждан. Больше всего людей по этой программе переехали в Россию из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.