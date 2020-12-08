В Армении представители оппозиции заявили о начале протестных акций. В них намерены участвовать 17 партий, которые выступают за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян напомнил во время прямого эфира в Facebook, что срок ультиматума об уходе Пашиняна с должности истек.

«Очевидно, что Пашинян не подал в отставку. С этого момента и до 17:00 (16:00 по московскому времени — прим. ред.) граждане республики имеют полное право на мирные акции гражданского неповиновения», — подчеркнул политик.

Соотечественников он призвал поступать только в рамках закона и не поддаваться на возможные провокации. Сагателян также попросил сотрудников правоохранительных органов, чтобы они обеспечили населению возможность выйти на мирные протесты.

В центре Еревана, уточнило РИА «Новости», уже начался митинг сторонников оппозиции. Улицы в городе стали перекрывать. Начались задержания.

Ранее армянская оппозиция, напомнила «Газета.ru», потребовала у премьера в ультимативной форме отправиться в отставку до полудня 8 декабря. Несогласные протестуют почти месяц — после заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.