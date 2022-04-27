Срок стабилизации европейского рынка газа назвали в Польше

Европейский рынок газа сможет стабилизироваться примерно в течение двух лет. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По словам Наимского, рынок газа стабилизируется в тот момент, когда европейские потребители смогут из других стран получать такой объем газа, который сейчас поставляет Россия.

«Это вопрос использования полностью газопортов в Западной Европе, достройки определенных элементов газопроводов, чтобы это все могло дойти до адресатов, и это займет какое-то время, вероятно, около двух лет», — сказал Наимский во время пресс-конференции. Цитату привело РИА «Новости».

Как отметил уполномоченный польского правительства, сейчас на рынке газа может произойти пертурбация. Пока нельзя сказать, насколько сильными будут эти изменения и осложнения. Реагировать на ситуацию придется в зависимости от обстоятельств.

Ранее польские нефтегазовые компании PGNiG и Gaz-System заявили, что Россия полностью остановит поставки газа в республику с 27 апреля. Такую информацию они получили от «Газпрома».