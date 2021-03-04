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    04 марта 2021, 18:38

    Срок службы МКС продлили до 2028 года

    Андрей Иванов

    Международная космическая станция (МКС) будет работать на орбите земли до 2028 года. Об этом рассказал заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО «РКК «Энергия» Юрий Гидзенко эфире телеканала «Россия 24».

    Срок службы МКС продлили до 2028 года

    «Мы об этом (продлении срока эксплуатации МКС — прим. ред.) думаем, и решение на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала», — заявил Гидзенко.

    В октябре прошлого года в промежуточной камере российского модуля «Звезда» нашли трещину, через которую происходит утечка воздуха. В конце февраля 2021 года российские космонавты закрыли люк, ведущий в эту камеру. До этого они предложили просверлить отверстия на концах трещины, чтобы остановить ее увеличение, но в NASA эту идею отвергли. Американские специалисты попросили дать им возможность изучить ситуацию.

    Ранее специалисты заявили, что МКС отслужит свое в 2025 году. РКК «Энергия» предложила создать российскую национальную станцию и развернуть ее на такой орбите, которая позволит наблюдать за Арктикой и Северным морским путем. Ее хотят строить по принципу открытой архитектуры: все модули будут заменяемыми, что позволит использовать станцию бесконечно долго.