Срок службы МКС продлили до 2028 года

Международная космическая станция (МКС) будет работать на орбите земли до 2028 года. Об этом рассказал заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО «РКК «Энергия» Юрий Гидзенко эфире телеканала «Россия 24».

«Мы об этом (продлении срока эксплуатации МКС — прим. ред.) думаем, и решение на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала», — заявил Гидзенко.

В октябре прошлого года в промежуточной камере российского модуля «Звезда» нашли трещину, через которую происходит утечка воздуха. В конце февраля 2021 года российские космонавты закрыли люк, ведущий в эту камеру. До этого они предложили просверлить отверстия на концах трещины, чтобы остановить ее увеличение, но в NASA эту идею отвергли. Американские специалисты попросили дать им возможность изучить ситуацию.

Ранее специалисты заявили, что МКС отслужит свое в 2025 году. РКК «Энергия» предложила создать российскую национальную станцию и развернуть ее на такой орбите, которая позволит наблюдать за Арктикой и Северным морским путем. Ее хотят строить по принципу открытой архитектуры: все модули будут заменяемыми, что позволит использовать станцию бесконечно долго.