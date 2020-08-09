Срок голосования на выборах в Белоруссии не станут продлевать, несмотря на огромные очереди

Продлевать период проведения голосования на выборах нового белорусского президента не будут. Образовавшиеся на участках очереди председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала провокацией.

«Продлевать срок голосования нельзя», — привел ТАСС заявление главы Центризбиркома страны.

Ермошина подчеркнула, что оппозиционеры специально создают очереди на избирательных участках. Таким образом они устраивают провокации.

«Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы. Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика», — пояснила она в эфире СТВ.

Кроме того, председатель ЦИК отметила, что действия оппозиции являются саботажем. По словам Ермошиной, именно провокации стали причиной длинных очередей на участках. Она также напомнила, что отдать свой голос можно будет только до 20:00.

Выборы президента Белоруссии стартовали утром 9 августа. К 16:00 явка избирателей уже составила 73,40%. Голосование признали состоявшимся еще к полудню, когда свои голоса отдали более 50% зарегистрированных в Белоруссии избирателей.