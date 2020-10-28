Назван срок достройки продолжения «Турецкого потока»

Соединительный газопровод от Болгарии до Венгрии — продолжение «Турецкого потока» в Сербии — могут достроить уже до конца 2020 года.

Об этом рассказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное агентство Tanjug.

Сербский президент Александр Вучич в октябре сообщил российскому послу, что Белград полностью завершит строительство газопровода от границы Болгарии до границы Венгрии до конца 2020 года.

На сегодня, по словам российского посла, остались незавершенными газоизмерительные и компрессорная станции. Проект газопровода является ключевым для Сербии в области энергетики, добавил Боцан-Харченко.

«Турецкий поток» запустили январе 2020 года по дну Черного моря из России в Турцию. Газопровод состоит из двух ниток, первая из них предназначена для поставок газа турецким потребителям, а вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.