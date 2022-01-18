Срок действия режима ЧП закончился в Казахстане

Срок действия режима чрезвычайного положения завершился в Казахстане. Власти страны заявили, что конституционный порядок удалось восстановить по всей республике.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в начале января объявил в стране чрезвычайное положение из-за вспыхнувших беспорядков. Он ввел режим ЧП до полуночи 19 января. Еще до истечения срока действия глава республики отменил режим в 10 из 17 регионов страны.

«С полуночи 19 января (21:00 по мск) прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях», — сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook.

Он отметил, что в Казахстане перестают действовать комендантский час и другие ограничения. Вся страна сможет вернуться к нормальной жизни.

«Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии, на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие», — подчеркнул Уали.

Протестные акции начались в Казахстане после Нового года. Сначала они носили мирный характер, а затем переросли в беспорядки. Местные жители вышли на улицы из-за повышения стоимости сниженного газа. Токаев обратился за помощью к странам ОДКБ, которые направили в республику миротворцев.