Срочный вылет истребителей НАТО из-за российского самолета прервал выступление премьера Испании

Совместную пресс-конференцию испанского премьера Педро Санчеса и главы Литвы Гитанаса Науседы прервали из-за вылета натовских самолетов на перехват российского. Мероприятие проходила на базе НАТО в Шяуляе.

По данным СМИ, конференция уже началась, когда в зале появились военные — им надо было готовиться к вылету. В испанском правительстве рассказали о тревоге.

Издание Mundo сообщило о неопознанном российским воздушным судном над Балтийским морем. Источники затруднились ответить, шла ли речь об одном самолете ВВС РФ или нескольких. После вылета двух испанских истребителей Eurofighter мероприятие продолжилось.

В мае 2019 года истребители Военно-воздушных сил Испании перехватили в международном воздушном пространстве над Балтикой российский военный самолет Ан-12.