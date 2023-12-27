Мир 27 декабря 2023, 14:00 SRF Meteo: метеорологи зафиксировали аномально теплую погоду в Швейцарии

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Климатические показатели в Швейцарии бьют все рекорды. По данным сайта SRF Meteo, в страну пришло сильнейшее за 100 лет потепление. В кантоне Тичино на границе с Италией установлен температурный рекорд в +21,3 градуса.

В кантоне Граубюнден метеорологи зафиксировали +15,6 градуса. На перевале Офен на высоте более 2100 метров установилась температура в +8,9 градуса, написал сайт телеканала «Звезда».

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В зимние месяцы для Швейцарии характерны температурные показатели от 0 градусов на юге до -14 градусов на севере в горной местности.