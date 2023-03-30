Мир 30 марта 2023, 22:55 «Срезают скальп». ВСУ обвинили в пытках пленных за отказ петь гимн Украины Омбудсмен ЛНР Сердюкова: российских пленных подвергают пыткам за отказ петь гимн Украины РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что бойцы ВСУ подвергают пыткам российских военнопленных за отказ петь гимн Украины. Зафиксировано очень много случаев издевательств, рассказала омбудсмен на круглом столе «Гражданские пленные и пророссийские политзаключенные на Украине» в Госдуме.

С 2022 года и по сегодняшний день из украинского плена возвращены 315 военных из Второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса. Их обменяли на солдат ВСУ. Каждый бывший пленник написал заявление о пытках. Причем пытки часто применяются отнюдь не для того, чтобы выведать тайну. Очень много случаев откровенного издевательства.

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«Будешь петь гимн Украины? Если не будешь, то они ему срезали скальп», — привела пример Сердюкова.

Все российские военнопленные транспортируются на Украине в лагерь «Запад-1». Но по пути их развозят по тюрьмам и СИЗО, где и происходит беспредел. Семьям пленных предоставляют возможность позвонить им, но, как правило, это происходит в момент посещения Красного Креста. Родственники узнают, в каких условиях содержатся пленные.

Оба источника, отметила омбудсмен, свидетельствуют о том, что с условиями содержания как гражданских, так и военных, на Украине очень плохо.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется на освобождение россиян, которых арестовали в Одессе. Речь идет о двух девочках, сестрах, на глазах которых арестовали отца и мать.