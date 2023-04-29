Мир 29 апреля 2023, 02:55 Средства ПВО Сирии отразили атаку в небе над Хомсом SANA: средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над Хомсом Соцсети

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Средства ПВО Сирии отразили атаку в небе над Хомсом. Об этом сообщило агентство SANA. Кто атаковал территорию сирийской провинции не сообщается.

«Противовоздушная оборона реагирует на вражеские цели в небе над Хомсом», — говорится в сообщении.

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В настоящее время остается неизвестным, кто именно атаковал территорию сирийской провинции.

Ранее сирийские средства ПВО отразили израильскую ракетную атаку, в результате которой пострадали люди. Четыре человека были ранены в результате ракетного удара по военной базе в провинции Хомс.

Позже Министерство обороны САР сообщило, что пять сирийских военных пострадали из-за ракетного удара Израиля по провинции Хомс в центральной части Сирии. Средствами противовоздушной обороны Сирии были сбиты часть израильских ракет. Также в результате атаки на Хомс был нанесен материальный ущерб.