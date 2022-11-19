19 ноября 2022, 18:52
Средний класс Британии предупредили о шоке из-за роста налогов и падения зарплат
Times: рост налогов грозит шоком для среднего класса в Великобритании
Из-за повышения налогов и снижения зарплат средний класс в Великобритании ждет «шоковая ситуация». Об этом сообщила газета Times со ссылкой на исследования Британского Институт фискальных исследований.
Согласно их данным, к 2028 году одна шестая населения Англии будет платить налоги в размере «не менее 40 пенсов с каждого заработанного ими фунта».
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«Заработная плата снижается, а налоги растут. Средний класс Британии ждет шок», — сказал глава института Пол Джонсон.
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Министр финансов страны Джереми Хант 17 ноября объявил о мерах по сокращению расходов и повышению некоторых категорий налогов для борьбы с экономическим кризисом. План предусматривает введение самой высокой ставки в размере 45% для тех, чей годовой доход превышает 148 тысяч долларов. Раньше такой процент платили британцы, зарабатывающие не менее 178 тысяч долларов.
Как отмечает издание, это означает, что налоговое бремя приближается к самому высокому уровню с момента окончания Второй мировой войны.
«Страну ждет самое большое падение уровня жизни с конца 1940-х годов, уровень налогообложения поднимется до самого высокого со времен Второй мировой войны», — говорится в статье.
Ранее Хант обвинил в экономическом кризисе Россию. По его словам, экономика в Королевстве страдает из-за действий РФ на Украине.
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