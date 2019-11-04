Средневековую церковь из списка ЮНЕСКО ограбили во Франции

На юго-западе Франции ограбили средневековую церковь, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Атаке подверглась церковь Сент-Мари в городе Олорон-Сент-Мари.

По информации Republique des Pyrenees, трое неизвестных около 02:00 (04:00 по московскому времени) в ночь на понедельник протаранили на автомобиле дверь собора. Чтобы разрушить дверь церкви, построенной в XI–XIII веках, они прикрепили к машине большой кусок дерева.

Оказавшись внутри, они перепилили решетку и проникли в ту зону, где хранились церковная утварь и другие ценные вещи. Среди того, что им удалось унести, называют золотые украшения, принадлежавшие некогда епископам Олорона. То, что грабители не унесли с собой, они сломали или разбили. В то же время, по данным издания, злоумышленники не трогали мощи.

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Разбитый автомобиль злоумышленники оставили на месте преступления, скрывшись на другом, запасном. Местная полиция ведет розыск грабителей.

Это уже не первый раз, когда грабители совершают набег на эту церковь. Издание пишет, что в прошлый раз довольно быстро украденные вещи были найдены у торговца антиквариатом.